jueves, 20 de noviembre de 2025

Recuperó lo que le robaron en Chacabuco

 


Esta tarde.

Un vecino dio a conocer que recuperó la moto que le habían robado durante la madrugada.



Volver a Chacabuquero.

A través de las redes sociales mostró cómo el rodado estaba oculta entre pastizales.

El hallazgo se produjo gracias a la colaboración de vecinos. La moto estaba en inmediaciones del paso a nivel de calle San Juan.

El vehículo había sido sustraído de una vivienda ubicada en calle Padre Doglia, a la altura del barrio Ubaldo Martínez.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Registro de lluvias de Chacabuco

- Choque en la tarde de Chacabuco 

- Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco

- Choque a metros de una plaza de Chacabuco

- Se muda la Oficina de Licencias de Conducir

- Hallazgo sin vida en Chacabuco

- Tormentas pronosticadas en Chacabuco y la zona para terminar la semana

- Resultado del operativo de Tránsito del día de hoy

Todavía se habla de esto:

- Accidentado trasladado al Hospital de Chacabuco

- Comerciante de Chacabuco alerta sobre posibles estafas

- Demorado en el mediodía de Chacabuco

- Comerciante de Chacabuco alerta sobre posibles estafas

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Encontraron una bicicleta - Ex pareja acosadora

- Tránsito: aumentan los secuestros de moto por falta de documentación


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)