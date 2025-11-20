Recuperó lo que le robaron en Chacabuco

Esta tarde.
Un vecino dio a conocer que recuperó la moto que le habían robado durante la madrugada.
Volver a Chacabuquero.
A través de las redes sociales mostró cómo el rodado estaba oculta entre pastizales.
El hallazgo se produjo gracias a la colaboración de vecinos. La moto estaba en inmediaciones del paso a nivel de calle San Juan.
El vehículo había sido sustraído de una vivienda ubicada en calle Padre Doglia, a la altura del barrio Ubaldo Martínez.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Registro de lluvias de Chacabuco
- Choque en la tarde de Chacabuco
- Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco
- Choque a metros de una plaza de Chacabuco
- Se muda la Oficina de Licencias de Conducir
- Hallazgo sin vida en Chacabuco
- Tormentas pronosticadas en Chacabuco y la zona para terminar la semana
- Resultado del operativo de Tránsito del día de hoy
Todavía se habla de esto:
- Accidentado trasladado al Hospital de Chacabuco
- Comerciante de Chacabuco alerta sobre posibles estafas
- Demorado en el mediodía de Chacabuco
- Comerciante de Chacabuco alerta sobre posibles estafas
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Encontraron una bicicleta - Ex pareja acosadora
- Tránsito: aumentan los secuestros de moto por falta de documentación
No hay comentarios:
Publicar un comentario