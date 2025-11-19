miércoles, 19 de noviembre de 2025

Comerciante de Chacabuco alerta sobre posibles estafas



Una comerciante se comunicó con Chacabuquero para alertar sobre una situación que le tocó vivir.



"Quiero denunciar que en estos días una mujer está recorriendo comercios de la ciudad y estafando con una aplicación falsa de billetera virtual -contó Micaela-. Muestra un comprobante de pago que parece real, pero la transferencia nunca se acredita".

"Sería importante difundirlo para que otros comerciantes estén atentos y no caigan en la misma estafa", agregó.

"Tengo un negocio -contó-. El sábado entró a mi local a comprar ropa, me mostró un comprobante falso y después me di cuenta que nunca me llegó la transferencia. No sabía cómo contactarla porque no tengo cámaras ni tampoco sabia su nombre o dirección , pero hoy vi que también estafó a un almacenero y me contacté con la persona y coincidimos que es la misma"

Al parecer, otra comerciante grabó con una cámara de seguridad a la mujer mientras estaba realizando una compra.

