Piden tener cuidado con el agua corriente tras una reparación en Chacabuco

Comunicado.
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos informa a la comunidad que se procedió a la reparación de un caño maestro, ubicado en calle Mitre al 450.
Volver a Chacabuquero.
Desde el área se expresó que, tras las tareas realizadas, puede notarse turbidez en el agua, por lo que se recomienda a los vecinos de la zona previamente mencionada hacer correr el agua hasta su normalización.
Además, Obras Sanitarias informó que, en caso de notar dicha turbidez, la misma no representa inconvenientes para la salud, debido a que se incrementó la cloración del agua.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Entredicho por un celular perdido en Chacabuco
- Tras los choques, multaron a responsables de camiones y acoplados en Chacabuco
- Video: Una moto chocó con un auto
- Motociclista accidentado en la zona céntrica de Chacabuco
- Retuvieron motos por falta de casco en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Un colectivo chocó con un camión estacionado en Chacabuco
- Investigan muertes en Chacabuco
- Motociclista accidentada en un accidente en Chacabuco
- Finde: fiestas en Bragado, General Pinto, Alberti y Rojas
- "Pido por el mantenimiento de mí barrio"
- Comenzaron la electrificación de una quinta de Chacabuco para Todos
- Tiene fecha y temática el baile del Egresado 2025
- Accidente temprano en la mañana de Chacabuco
- Le quisieron robar en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario