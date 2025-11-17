Finde: fiestas en Bragado, General Pinto, Alberti y Rojas

Agenda.
El fin de semana habrá varias fiestas en ciudades de la región.
Esta es la lista de las más llamativas:
La 54º Fiesta Provincial de la Galleta se.realizará del viernes 21 al domingo 23, desde el mediodía, en la plaza Manuel Belgrano, de Rafael Obligado, partido de Rojas.
Habrá presentaciones artísticas, espectáculos musicales, desfile cívico, centros tradicionalistas, paseo de artesanías, food trucks y elección de la reina. Entrada gratuita. Rafael Obligado pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.
Organiza la Delegación Municipal de Rafael Obligado y la Municipalidad de Rojas.
La 18° Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniens se.desaerollará el Sábado 22, a las 18:30 y domingo 23, a partir de las 09:00, en Germania, partido de General Pinto.
Sábado a las 18:30: apertura de escenario con la actuación de talleres municipales de cultura, escuelas de danzas y músicos locales. A la medianoche, encendido del fuego, espectáculo de Los Palmae y fiesta con DJ Guty.
Domingo a las 09:00, desfile de agrupaciones; a las 12:00, almuerzo; a las 14:00, destrezas ecuestres y a las 18:00, espectáculos musicales con Canto4 y Valentina Marquez.
Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Pinto.
La Fiesta Tradicionalista se llevará a cabo Sábado 22, desde las 19:30, y domingo 23, a partir de las 10:30, en diferentes espacios físicos de O'Brien, partido de Bragado
Sábado, encendido de fogones y espectáculos folclóricos. Domingo, desfile de instituciones y paseo criollo, destrezas criollas, artistas locales del folclore en el escenario mayor.
Entrada gratuita. Organiza la Comisión Fiesta Tradicionalista O'Brien con el apoyo de la Municipalidad de Bragado.
La 6° Fiesta del Mate y la Amistad se.realizará el domingo 23, a las 10:00, en la Plaza 25 de Mayo de Achupallas, partido de Alberti.
Habrá desfile criollo, espectáculos musicales, feria de artesanías y gastronomía.
Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Alberti.
La Fiesta del Puchero se celebrará el domingo 23, desde las 10:00, en el Club de Pesca, Laguna Mulitas, de 25 de Mayo.
Espectáculos en vivo, concurso al Mejor Puchero y la chacarera más grande del mundo. Será un día único, con sabor, tradición y fiesta popular.
Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de 25 de Mayo.
