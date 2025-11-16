Le quisieron robar en Chacabuco

Esta noche.
Un vecino soy conocimiento de la policía que le quisieron robar esta noche en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Había dejado la moto estacionada en una vereda y un sujeto intentó llevársela.
Ocurrió en maipú entre Lamadrid y Tucumán frente a la plaza Belgrano.
El dueño del auto brindó a la Policía una descripción del sospechoso para ver si lo podían ubicar.
Recordar que hace unos meses fue robada una moto que había sido dejada en el mismo lugar.
