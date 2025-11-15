Madrugada entre quejas y secuestros de motos ruidosas

Explosiones.
Fue una madrugada complicada para los que querían descansar en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Hubo personas que salieron desde temprano a hacer ruido con sus motos en distintos puntos de la ciudad.
"Es una locura -comentó una vecina llamada Claudia-. Otra vez lo mismo. Yo vivo por el Hospital y es imposible dormir con ese ruido insoportable. A ver si transito puede hacer algo".
Según el Área de Tránsito se secuestraron 2 motos y 7 licencias de conducir. Fue por no usar casco y no contar con chapa patente o la documentación reglamentaria.
En la plaza General Pax hubo algunos incidentes con motociclistas.
