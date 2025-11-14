Trabajan en un proyecto de Equinoterapia para Chacabuco

Salud.
La concejal Karina Geloso participó esta mañana, en representación del Intendente Municipal, de una visita al Centro Municipal de Equinoterapia de Alberti.
Estuvo acompañada por el Director de Bromatología, Esteban De Virgilis, y la Concejal Jorgelina Soñez, donde fueron recibidos por Ivana Consolé, Directora de Equinoterapia, y Juan Enrique Palazzo, Secretario de Gobierno.
La recorrida se realizó en el marco del proyecto de Equinoterapia que se impulsa para desarrollar en el municipio de Chacabuco, intercambiando experiencias y lineamientos de trabajo para fortalecer esta propuesta de inclusión y acompañamiento terapéutico.
La Equinoterapia es un método de tratamiento integral que utiliza el caballo como herramienta terapéutica para mejorar la calidad de vida de personas con diversas discapacidades físicas, psíquicas y emocionales. Se apoya en el movimiento tridimensional del caballo, que es similar al patrón de la marcha humana, para estimular el sistema nervioso central, la neurorrehabilitación y el desarrollo psicomotor.
