jueves, 13 de noviembre de 2025

Incidentes reiterados en un barrio de Chacabuco

 

Madrugada.

Durante la madrugada se registraron  incidentes en el barrio de los Bomberos Voluntarios.



A pedido de vecinos del lugar, la Policía concurrió en varias oportunidades.

Se hablaba de situaciones violentas y gritos en una vivienda. Sin embargo, los agentes no consiguieron que los moradores reconocieran más que conflictos familiares.

Finalmente, los llamados cesaron luego que en una de las oportunidades una persona de sexo femenino fuera trasladada en ambulancia al Hospital con una crisis nerviosa.

