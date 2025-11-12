miércoles, 12 de noviembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: María.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

  - María C Arce de Ramos. Falleció a los 76 años. Casa de duelo: O'Higgins. Sepelio el 13 de noviembre a las 10.00.




