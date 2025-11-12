Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: María.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- María C Arce de Ramos. Falleció a los 76 años. Casa de duelo: O'Higgins. Sepelio el 13 de noviembre a las 10.00.
Necrológicas recientes: QEPD
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque: un motociclista trasladado al Hospital de Chacabuco
- Susto en la noche de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Situación de la beba de Chacabuco internada en La Plata
Todavía se habla de esto:
- Una víbora con escobillón en Chacabuco
- Otro degenerado suelto en Chacabuco ¿O es el mismo
- Lo detuvieron en el campo cargando vacas faenadas
- De Chacabuco a Carmen por denuncias de irregularidades en un haras
- Registro de lluvia de Chacabuco
- La Municipalidad se reunió con la Sociedad Rural por dos temas importantes para el sector de Chacabuco
- "Golía comenzó a delinear el nuevo gabinete que lo acompañará hasta 2027 en Chacabuco"
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario