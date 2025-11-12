Video: Una víbora con escobillón en Chacabuco

Hallazgo en un barrio. Se agregó un video.
Un vecino compartió con Chacabuquero la foto de la víbora que encontró esta mañana en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El animal se enroscó en un escobillón como se puede ver en la imagen.
La inquietud del vecino es saber si la serpiente es venenosa.
Ocurrió en Junín y Cafulcurá.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Susto en la noche de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Situación de la beba de Chacabuco internada en La Plata
Todavía se habla de esto:
- Otro degenerado suelto en Chacabuco ¿O es el mismo
- Lo detuvieron en el campo cargando vacas faenadas
- De Chacabuco a Carmen por denuncias de irregularidades en un haras
- Registro de lluvia de Chacabuco
- La Municipalidad se reunió con la Sociedad Rural por dos temas importantes para el sector de Chacabuco
- "Golía comenzó a delinear el nuevo gabinete que lo acompañará hasta 2027 en Chacabuco"
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario