miércoles, 12 de noviembre de 2025

Video: Una víbora con escobillón en Chacabuco

 


Hallazgo en un barrio. Se agregó un video.

Un vecino compartió con Chacabuquero la foto de la víbora que encontró esta mañana en un barrio de la ciudad de Chacabuco.



Video de la víbora:



El animal se enroscó en un escobillón como se puede ver en la imagen.

La inquietud del vecino es saber si la serpiente es venenosa.

Ocurrió en Junín y Cafulcurá.

