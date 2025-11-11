martes, 11 de noviembre de 2025

Otro degenerado suelto en Chacabuco ¿O es el mismo?

 

Alerta.

La Policía estuvo patrullando un sector de Chacabuco luego que una vecina alertó sobre la presencia de un sujeto que se masturbó en la vía pública.



Volver a Chacabuquero.

El sujeto andaría con el torso descubierto. Llamó a la puerta de la vecina y cuando esta se asomó a una ventana para ver quién era, el sujeto se bajó los pantalones y comenzó a tocarse los genitales.

Ocurrió en Perón camino a la ruta 7.

Cabe recordar que Chacabuquero publicó el lunes el testimonio de una mujer que denunció a un sujeto mayor de edad que acosó a su hijo y a sus amigos y también se masturbó en público, en la plazoleta del barrio San Martín.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Lo detuvieron en el campo cargando vacas faenadas

- De Chacabuco a Carmen por denuncias de irregularidades en un haras

- Registro de lluvia de Chacabuco

- La Municipalidad se reunió con la Sociedad Rural por dos temas importantes para el sector de Chacabuco

- "Golía comenzó a delinear el nuevo gabinete que lo acompañará hasta 2027 en Chacabuco"

- Mix de Chacabuco:

- Feria de Emprendedores

- Encuentro de autos

- Nueva fecha de senderismo

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Quejas de Chacabuco: Un pedido a la Municipalidad - Busca a los dueños de un baldío 

- Retuvieron vehículos y licencias en un operativo múltiple en Chacabuco

- Choque en la ruta 7 en Chacabuco

- Joven agredido en un barrio de Chacabuco

- Finde: fiestas en los partidos de Chacabuco, Chivilcoy, Suipacha, Salto, y Junín

- Necrológicas I 

- Más procesados por el derrumbe en el que murió una ex vecina de Chacabuco

- Más datos sobre la denuncia de acoso sexual en una cancha de fútbol de Chacabuco

- Accidente en la ruta 7 con personas trasladadas a Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: 

Jóvenes acosados 

 Vehículos retenidos





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)