La Municipalidad se reunió con la Sociedad Rural por dos temas importantes para el sector de Chacabuco

Detalles
El equipo económico del Municipio de Chacabuco, encabezado por la Secretaria de Hacienda, Natalia Garraza, junto al Contador Municipal, Osvaldo Mancuso y el Director de Recaudación, Luis Rojas, mantuvo un encuentro junto a la Sociedad Rural, con la presencia del presidente de la entidad, Alejandro Sciarretta, y el Tesorero, Sebastián Sofía.
Volver a Chacabuquero.
En la reunión, de la que también participó un equipo técnico de Vialidad Provincial, encabezado por el Jefe de la Zona V, Ing. Rubén Daniel Tarantino y el Subsecretario de Servicios Públicos de Chacabuco, Raúl Sosa, se analizó y diagramó el trabajo del mejoramiento de caminos rurales, además de una evaluación del estado actual tanto en los caminos troncales como secundarios.
Por otro lado, se informó que avanza el Plan de Seguridad Rural que comenzó meses atrás, con la colocación de cámaras de seguridad en zonas rurales.
Además, se llevó adelante el diálogo para la planificación de diferentes actividades y acuerdos, como el actual trabajo en el camino desde Chacabuco a Irala, así como también el recientemente terminado camino de la Ruta Nº 42 y de La Posta hacia La Colmena.
Previo a la reunión, el equipo de Vialidad Nacional también mantuvo una reunión junto al Intendente Municipal, Darío Golía, en la que participó la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Patricia Sorichillo.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Golía comenzó a delinear el nuevo gabinete que lo acompañará hasta 2027 en Chacabuco"
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Quejas de Chacabuco: Un pedido a la Municipalidad - Busca a los dueños de un baldío
- Retuvieron vehículos y licencias en un operativo múltiple en Chacabuco
- Choque en la ruta 7 en Chacabuco
- Joven agredido en un barrio de Chacabuco
- Finde: fiestas en los partidos de Chacabuco, Chivilcoy, Suipacha, Salto, y Junín
- Más procesados por el derrumbe en el que murió una ex vecina de Chacabuco
- Más datos sobre la denuncia de acoso sexual en una cancha de fútbol de Chacabuco
- Accidente en la ruta 7 con personas trasladadas a Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario