De Chacabuco a Carmen por denuncias de irregularidades en un haras

Actuaciones. Comunicado de la UATRE.
La Delegación Chacabuco del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires realizó una inspección en el Haras San Blas de Carmen de Areco.
Ocurrió tras la denuncia de privación de la Libertad realizada por un ex trabajador.
El delegado Luciano Rouco, contó con el acompañamiento de personal policial del Comando de Prevención Rural de la Policía y de la Estación Comunal de Carmen de Areco, en el marco de una intervención dispuesta tras la difusión de un artículo periodístico que refería presuntas irregularidades laborales en el lugar.
Durante la inspección se labró el acta correspondiente, notificando a la propietaria sobre las observaciones efectuadas y otorgando un plazo de treinta días para regularizar la situación detectada.
La tarea fue supervisada por el Comisario Inspector Maximiliano Tonello, Coordinador de la CZSR Chivilcoy.
La UATRE también participó de la inspección y lanzó un comunicado al respecto "La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) está llevando a cabo un operativo conjunto con el Ministerio de Trabajo bonaerense y el RENATRE para verificar las condiciones laborales y garantizar los derechos de los trabajadores rurales".
"La inspección se produce después de que se denunciara que un trabajador entrerriano había sido privado de su libertad en el Harás de San Blas, lo que generó una gran preocupación y movilización por parte de las autoridades y organizaciones sindicales", agregó.
"UATRE ha estado trabajando en la zona para erradicar la explotación laboral y garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores rurales -finaliza el texto-. En un operativo anterior, detectaron irregularidades en el 40% de los trabajadores rurales fiscalizados en San Pedro y Baradero".
