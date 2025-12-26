Situación violenta en un supermercado de Chacabuco

Anochecer.
La Policía fue convocada en el anochecer de este viernes en un supermercado de Chacabuco.
Chacabuquero.
Alguien quiso agredir físicamente al responsable del comercio.
Al parecer, hubo una discusión que fue escalando en lo que tiene que ver con el nivel de confrontación.
Cuando los patrulleros llegaron al lugar el agresor ya se habia retirado.
No se reportaron lesiones o daños.
Ocurrió en la primera cuadra del acceso Hipólito Yrigoyen.
