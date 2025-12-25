Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Otra vez.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.
Es de nivel amarillo para la madrugada del sábado.
Volver a Chacabuquero.
Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto
Parece que está complicado pronosticar el tiempo porque los últimos alertas no se han cumplido. Ni siquiera llovió.
