Salida de bomberos: incendio en la noche de Chacabuco

Emergencia.
Los bomberos voluntarios de chacabuco fueron convocados esta media noche por un incendio en un cañaveral.
Volver a Chacabuquero.
Ocurre en inmediaciones del paso a nivel de la avenida Perón.
La foto es del archivo del Chacabuquero.
