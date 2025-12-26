Todos los ganadores del sorteo final de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

Ya salieron todos los premios. Lista completa. Se presentó la rifa 2026.
Esta tarde se llevó a cabo el sorteo final de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco en el cuartel de la calle Zapiola.
Estos fueron los ganadores:
Camioneta VW Amarok: 5203, adquirido por Graciela Borget. Vendido por Cecilia Gorosito.
Auto VW Track: 6389, adquirido por Bautista López, bombero de San Andrés de Giles
20 millones de pesos: 1904, adquirido por Camila Arabia
15 millones de pesos: 1978, adquirido por Vanesa Delaudo
15 millones de pesos: 9491, adquirido por María José Di Palma.
También se presentó la nueva rifa 2026.
El primer premio será 1 camioneta VW Amarok, el segundo, 1 VW Polo, el tercero y cuarto, lotes de 12 por 25 metros.
Y habrá 75.000.000 de pesos en sorteos mensuales. Comienzan en febrero.
Costará 65.000 pesos.
Se podrá pagar en 11 cuotas.
Por último, se presentó el móvil 30. Es un camión para incendios forestales que cuenta xon aspersores de agua frontales para atacar fuego a ras del piso.
