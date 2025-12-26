"Tomen medidas más serias con los que usan pirotecnia"

Uno de muchos casos. Dueña de un perro que escapó.
Una vecina se comunicó con Chacabuquero para hacer un pedido a las autoridades ante los festejos de Año Nuevo.
Volver a Chacabuquero.
Se llama Mariela y es la dueña de un pequeño perro llamado Giovanni el cual se escapó de la casa durante la llegada de la Navidad en Chacabuco asustado por el ruido de la Pirotecnia.
Al parecer, el can se desorientó.
Afortunadamente, este vienes 26 de diciembre el perro regresó a la casa por sus propios medios.
"Giovanni llegó a casa solo, cansado.y asustado -contó la vecina-. Tendrían que tomar medidas más serias con lo que tiran pirotecnia".
La realidad que otros perros se extraviaron en esta Navidad y sus amos todavía los están buscando.
En Chacabuco está prohibida la venta y el uso de pirotecnia que genere ruido.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Robo en una propiedad de Chacabuco
- Pedido de un vecino de un barrio de Chacabuco
- Incidentes en distintos sectores de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Salida de bomberos: incendio en la noche de Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
Todavía se habla de esto:
- Video archivo: evacuaron un local nocturno en Chacabuco y salió en Canal 9
- Aumentaron las ventas navideñas pero con austeridad y dependencia del crédito en Argentina
- Sorteo final para una importante rifa de Chacabuco
- Navidad en Chacabuco: Fiestas hasta la madrugada, joven lesionado y quejas
- Necrológicas I del miércoles
No hay comentarios:
Publicar un comentario