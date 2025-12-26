Una fracción de un premio del Gordo de Navidad se vendió en Chacabuco

Afortunado.
Una fracción del tercer premio del sorteo de Navidad de la Loteria de la Provincia de Buenos Aires se vendió en Chacabuco.
Se trata de unos cuantos millones de pesos que se repartirán entre varios apostadores que compraron las fracciones del billete.
El primer premio fue para el 77.222 que tuvo ganadores en Tigre (3 fracciones), Berazategui (5 fracciones) y 25 de Mayo (2 fracciones) repartiendo así los $800 millones.
El segundo premio fue para el 12.542, vendido en 9 fracciones en la localidad de San Miguel del Monte y 1 fracción para 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, repartiendo así el premio de $250 millones de pesos.
El tercer premio fue para el 87.156 repartiendo $65 millones de pesos entre las localidades de Mar del Plata (4 fracciones), Miramar, San Andrés (Gral. San Martín), Coronel Suárez, Chacabuco, Burzaco (Almirante Brown) y Ezpeleta (Quilmes).
El cuarto premio fue para el 16.155 vendido entero en la localidad de Maipú con un premio de $25 millones de pesos.
El quinto premio fue para el 86.396. Con un premio de $12 millones, se registró la venta de sólo tres fracciones en las localidades de Luján, Bernal Oeste (Quilmes) y Pergamino.
Todos los números ganadores:
1º- 77.222;
2º- 12.542;
3º- 87.156;
4º- 16.155;
5º- 86.396;
6º- 30.432;
7º- 95.442;
8º- 67.117;
9º- 97.570;
10º- 12.350;
11º- 36.490;
12º- 79.928;
13º- 34.468;
14º- 42.570;
15º- 53.096;
16º- 27.282;
17º- 16.939;
18º- 25.061;
19º- 50.692;
20º- 13.348.
