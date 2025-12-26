viernes, 26 de diciembre de 2025

Pedido de un vecino de un barrio de Chacabuco

 


Problemática.

Un vecino del barrio Alcira de la Peña se comunicó con Chacabuquero para realizar un pedido.



"Queremos que saquen los autos en desuso que obstruyen el tránsito en el Pasaje 3 -comentó-. No se puede ni pasar. Encima hay unos posos terribles".


