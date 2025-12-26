Pedido de un vecino de un barrio de Chacabuco

Problemática.
Un vecino del barrio Alcira de la Peña se comunicó con Chacabuquero para realizar un pedido.
Volver a Chacabuquero.
"Queremos que saquen los autos en desuso que obstruyen el tránsito en el Pasaje 3 -comentó-. No se puede ni pasar. Encima hay unos posos terribles".
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Robo en una propiedad de Chacabuco
- Incidentes en distintos sectores de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Salida de bomberos: incendio en la noche de Chacabuco
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
Todavía se habla de esto:
- Video archivo: evacuaron un local nocturno en Chacabuco y salió en Canal 9
- Aumentaron las ventas navideñas pero con austeridad y dependencia del crédito en Argentina
- Sorteo final para una importante rifa de Chacabuco
- Navidad en Chacabuco: Fiestas hasta la madrugada, joven lesionado y quejas
- Necrológicas I del miércoles
No hay comentarios:
Publicar un comentario