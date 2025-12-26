Secuestraron gran cantidad de motos en Chacabuco

Detalles
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado del operativo de control implementado este viernes.
En 14 de Julio y Balcarce se retuvieron cinco motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, además de 17 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco, dos de las mismas por circular a contramano.
