Video archivo: evacuaron un local nocturno en Chacabuco y salió en Canal 9

En el recuerdo.
Un canal dedicado a recuperar archivos de videos en Youtube publicó un informe sobre la evaluación de un local nocturno en Chacabuco por una intoxicación.
Volver a Chacabuquero.
Se presentó al caso como "el fantasma de Cromañón", en recuerdo del trágico incendio ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires durante un recital de Callejeros.
Fue hace más de 20 años.
En este caso aparecen varios vecinos dando testimonio, incluído el fallecido Guillermo Hilario..
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Aumentaron las ventas navideñas pero con austeridad y dependencia del crédito en Argentina
- Sorteo final para una importante rifa de Chacabuco
- Navidad en Chacabuco: Fiestas hasta la madrugada, joven lesionado y quejas
- Necrológicas I del miércoles
Todavía se habla de esto:
- Extendieron la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Retuvieron una moto que estaba haciendo algo prohibido
- Las 10 notas más leídas del año en Chacabuco
- Ambulancia y patrulleros en un barrio de Chacabuco
- Problemas entre vecinos y algo más en un barrio
- Solamente guardias en Chacabuco
- Retuvieron una moto conocida por los agentes de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario