miércoles, 24 de diciembre de 2025

Retuvieron una moto que estaba haciendo algo prohibido



Chacabuco en movimiento. 

En Solís y Balcarce personal de Tránsito retuvo una motocicleta que estaba realizando maniobras peligrosas.



El conductor y el acompañante resultaron ser menores de edad sin documentación reglamentaria. La moto no tenía luces ni chapa patente.


