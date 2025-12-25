Navidad en Chacabuco: Fiestas hasta el amanecer, joven lesionado y quejas

Madrugada.
Como había adelantado Chacabuquero el festejo de la Navidad se llevó a cabo principalmente en la entrada de la ciudad de Chacabuco.
Las fiestas se extendieron hasta más allá del amanecer, lo que implicó el desplazamiento de centenares de personas por el acceso Hipólito Yrigoyen desde Solis hasta la ruta 7.
Durante la madrugada un joven fue trasladado al Hospital tras sufrir un accidente de tránsito en la Variante Chacabuco de la Autopista. Iba en moto.
Por otro lado, hubo quejas de vecinos sobre el uso de pirotecnia ruidosa. Cabe recordar que en Chacabuco la mayor parte de estos productos están prohibidos.
No obstante, una bomba de estruendo causa tantas molestias como el sonido que genera un escape antirreglamentario.
Faltan 7 días para que termine el año 2025.
