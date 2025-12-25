jueves, 25 de diciembre de 2025

Sorteo final para una importante rifa de Chacabuco

 


Preparativos.

Se llevará a cabo el sorteo final de una de las rifas más importantes de la ciudad de Chacabuco.



Se pondrán en juego una camioneta VW Amarok, 1 auto 0km, 1 premio de 30 mil pesos y 2 de 15 mil pesos.

Se trata de la rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios.

El sorteo es este vienes a las 19.30 en el cuartel de la calle Zapiola.

La entidad ya está trabajando en la puesta en venta de la rifa 2026.


