Sorteo final para una importante rifa de Chacabuco

Preparativos.
Se llevará a cabo el sorteo final de una de las rifas más importantes de la ciudad de Chacabuco.
Se pondrán en juego una camioneta VW Amarok, 1 auto 0km, 1 premio de 30 mil pesos y 2 de 15 mil pesos.
Se trata de la rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios.
El sorteo es este vienes a las 19.30 en el cuartel de la calle Zapiola.
La entidad ya está trabajando en la puesta en venta de la rifa 2026.
