La Navidad se festeja en la entrada de Chacabuco

Eventos.
Este 25 de diciembre llegará la Navidad a todo Chacabuco pero los festejos se desarrollarán en Inmediaciones de la entrada a la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Es que a ambos lados del acceso Hipólito Yrigoyen, a metros de la ruta 7, se celebrarán dos eventos que aspiran a ser multitudinarios.
En el predio de la Sociedad Rural se llevará a cabo la Fiesta del Siglo, con distintas atracciones musicales. Es a cielo abierto, por lo que la lluvia puede llevar a que se suspenda. Igual, habrá otra en Año Nuevo.
Enfrente estará la Fiesta en Alpa K Disco Club. Esta no se suspende por lluvia.
Obviamente, habrá mucha circulación en la zona.
Cuando se le preguntó por el tema al Subsecretario de Seguridad Mauricio Yonna no le dio mucha importancia al operativo que podría desarrollar la Policía y Tránsito. Se mostró más preocupado por la campaña de Pirotecnia Cero.
Posible estén en el lugar la Policía, el Grupo de Apoyo Departamental y Agentes de Tránsito.
No hay que descartar las fiestas particulares que se puedan desarrollara en casas quintas.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Tres días de asueto municipal en Chacabuco por Navidad y Año Nuevo
- Accidentes en la ruta 7 y en la ciudad de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Joven demorado en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Golía realizó un balance del año en Chacabuco
- Finde: Pre Olimpiadas de Asadores en Lincoln y otros concursos particulares
- Violento choque: un bebe fue trasladado al Hospital de Chacabuco
- Ponen fecha para la llegada de un nuevo equipo al Hospital de Chacabuco
- Accidente en la Variante Chacabuco de la autopista
- Mix: Se cayó una farola - Una serpiente en el patio de una casa
- "¿Me publica la cuadra para ver si la arreglan?"
- Piden ayuda para una familia de Chacabuco
- Rescataron a una mujer embarazada en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario