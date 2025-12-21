Rescataron a una mujer embarazada en Chacabuco

Esta noche.
Una mujer embarazada fue rescatada esta noche en la zona rural del partido de Chacabuco.
La femenina que está cursando el quinto mes de embarazo fue asistida por personal de la Patrulla Rural y de los Bomberos Voluntarios dado que estaba en problemas.
Manejaba un WV Gol Trend que quedó atrapado en el barro de un camino rural, en la zona del acceso a la laguna de Rocha.
La mujer fue rescatada en buen estado de salud.
