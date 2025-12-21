domingo, 21 de diciembre de 2025

Así estará el tiempo en la semana de Navidad en Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

Llegan Nochebuena y Navidad con un clásico que suele embargar a los vecinos de Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

La reunión familiar se realiza bajo techo o en el patio a cielo abierto.

Por el momento solamente hay probabilidad de lluvias para la noche del martes y  la madrugada del miércoles.

Lo que comenzará a subir desde el jueves navideño es la temperatura. Ya se habla de una ola de calor que se prolongará hasta la semana del Año Nuevo.


