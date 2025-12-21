Así estará el tiempo en la semana de Navidad en Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
Llegan Nochebuena y Navidad con un clásico que suele embargar a los vecinos de Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
La reunión familiar se realiza bajo techo o en el patio a cielo abierto.
Por el momento solamente hay probabilidad de lluvias para la noche del martes y la madrugada del miércoles.
Lo que comenzará a subir desde el jueves navideño es la temperatura. Ya se habla de una ola de calor que se prolongará hasta la semana del Año Nuevo.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque en la tarde de Chacabuco
- Era de Chacabuco y ganó 250 millones de pesos
- Varios reclamos de vecinos de Chacabuco con y sin foto
- Moto accidentada y secuestrada en Chacabuco
- Motociclista accidentado en el centro de Chacabuco
- Choque en el acceso a Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Más datos de la Salida de bomberos por un incendio en un camión
- PO: "Una crisis oculta que el municipio sigue ignorando"
- Cuatro jóvenes aprobaron el examen de Bombero Voluntario en Chacabuco
- Retuvieron motos y licencia en la noche de Chacabuco
- Situación violenta bajo la lluvia en Chacabuco
- "Hagan público cómo está nuestro barrio con la lluvia"
- Policiales de Chacabuco: Incendio en una vivienda - Accidente de tránsito
No hay comentarios:
Publicar un comentario