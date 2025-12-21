Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El servicio meteorológico nacional emitió una alerta por tormenta para este domingo.
Volver a Chacabuquero.
Es de nivel amarillo está pronosticado para la noche.
Las localidades alcanzadas son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Así estará el tiempo en la semana de Navidad en Chacabuco y la zona
- Choque en la tarde de Chacabuco
- Era de Chacabuco y ganó 250 millones de pesos
- Varios reclamos de vecinos de Chacabuco con y sin foto
- Moto accidentada y secuestrada en Chacabuco
- Motociclista accidentado en el centro de Chacabuco
- Choque en el acceso a Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Más datos de la Salida de bomberos por un incendio en un camión
- PO: "Una crisis oculta que el municipio sigue ignorando"
- Cuatro jóvenes aprobaron el examen de Bombero Voluntario en Chacabuco
- Retuvieron motos y licencia en la noche de Chacabuco
- Situación violenta bajo la lluvia en Chacabuco
- "Hagan público cómo está nuestro barrio con la lluvia"
- Policiales de Chacabuco: Incendio en una vivienda - Accidente de tránsito
No hay comentarios:
Publicar un comentario