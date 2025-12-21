Que en paz descansen: Mariana y Celia.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Celia Del Pilar Curcio viud de Eversdyk. Falleció a los 91 años. Casa de duelo: Rivadavia 237. Sepelio a las 9.00.
- Dionisia Mariana Ramírez viuda de Conlon. Falleció a los 86 años. Casa de duelo: La Plata 437. Sepelio a las 10.00.
Necrológicas recientes: QEPD
