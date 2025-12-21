domingo, 21 de diciembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descansen: Mariana y Celia.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Celia Del Pilar Curcio viud de Eversdyk. Falleció a los 91 años. Casa de duelo: Rivadavia 237. Sepelio a las 9.00.

 

  - Dionisia Mariana Ramírez viuda de Conlon. Falleció a los 86 años. Casa de duelo: La Plata 437. Sepelio a las 10.00.


.


Necrológicas recientes: QEPD


