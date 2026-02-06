Accidente en el acceso a Chacabuco

Esta tarde. Se agregó el video de la transmisión en vivo
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en el acceso Hipólito Yrigoyen a la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un camión con semirremolque y un auto.
La colisión se dio en la intersección con Soberanía Nacional.
Video:
El camión dobló y chocó con el auto con el semiremolque.
No hubo heridos pero el coche sufrió grandes daños materiales.
Luego del esfuerzo de varios vecinos, el auto fue liberado.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Volvió a la casa y se dio cuenta que le habían robado
- Persecución a toda velocidad por Chacabuco
- Chacabuco fue incluído en una importante encuesta nacional
- Conflicto familiar por un auto en las afueras de Chacabuco
- Vecino agredido a patadas en las calles de Chacabuco
- Joven inconsciente en el centro de Chacabuco
- Una situación violenta en la zona céntrica de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Robo en la noche de Chacabuco
- Fondos para los bomberos del partido de Chacabuco
- Choque en una avenida de Chacabuco
- Detenido tras una curiosa situación en Chacabuco
- Policiales: Incidentes en la ciudad y en las afueras
- Emergencia en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario