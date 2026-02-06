viernes, 6 de febrero de 2026

Accidente en el acceso a Chacabuco

 


Esta tarde. Se agregó el video de la transmisión en vivo 

Esta tarde se registró un accidente de tránsito en el acceso Hipólito Yrigoyen a la ciudad de Chacabuco.



Participaron un camión con semirremolque y un auto.

La colisión se dio en la intersección con Soberanía Nacional.

Video:

El camión dobló y chocó con el auto con el semiremolque.

No hubo heridos pero el coche sufrió grandes daños materiales.

Luego del esfuerzo de varios vecinos, el auto fue liberado.


