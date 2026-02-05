Mix: Jornada postergada - Carnaval en la plaza - Presentan autos

Breves.
Postergación. La Municipalidad de Chacabuco informó que se postergó la jornada "La Muni en tu barrio" que iba a desarrollarse en le barrio Alcira de la Peña.
La nueva fecha es el 13 de febrero.
Carnaval. Este viernes desde las 21.00 la Batucada Horus presentará sus nuevos trajes con una velada de carnaval en la Plaza General Paz.
También se prestará la batucada Los Pekes.
Autos. Este sábado desde las 21.00 el Trotta Racing Team presentará los autos que correrán en esta temporada de Turismo Carretera.
Los vehículos estarán ante el Palacio Municipal, con sus pilotos.
