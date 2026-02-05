jueves, 5 de febrero de 2026

Mix: Jornada postergada - Carnaval en la plaza - Presentan autos

 


Breves.

Postergación. La Municipalidad de Chacabuco informó que se postergó la jornada "La Muni en tu barrio" que iba a desarrollarse en le barrio Alcira de la Peña.



Volver a Chacabuquero.

Remis 24hs

La nueva fecha es el 13 de febrero.

Carnaval. Este viernes desde las 21.00 la Batucada Horus presentará sus nuevos trajes con una velada de carnaval en la Plaza General Paz.

También se prestará la batucada Los Pekes.

El.corte perfecto chanchería Chacabuco
El corte perfecto, chanchería

Autos. Este sábado desde las 21.00 el Trotta Racing Team presentará los autos que correrán en esta temporada de Turismo Carretera.

Los vehículos estarán ante el Palacio Municipal, con sus pilotos.

El Club de las Remeras Chacabuco
El Club de las Remeras de Chacabuco


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Detenido tras una curiosa situación en Chacabuco

- Policiales: Incidentes en la ciudad y en las afueras

- Necrológicas II

- Necrológicas I del jueves

- Emergencia en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- La Municipalidad de Chacabuco publicó una información importante para sus empleados

- Accidente en la ruta 7 durante lo peor de la lluvia

- Vecino hospitalizado en medio de la tormenta

- Nuevo año para una propuesta municipal en Chacabuco

- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco

- Necrológicas II

- Policiales:

- Conflicto en un barrio

- Susto

- Búsqueda 

- Necrológicas I del miércoles

- Secuestraron motos e intimaron a vecinos en Chacabuco


on
Labels: , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)