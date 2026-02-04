Policiales: Conflicto en un barrio - Susto - Búsqueda

Breves de Chacabuco.
Conflicto. Durante la noche se registró un incidente en un barrio con antecedentes lo que llevó a que varios móviles de la Comisaría fueran enviados al lugar.
Se trató se un problema entre dos hombres por una mujer, según trascendió. La situación no pasó a mayores.
Ocurrió en el barrio Los Amigos, donde hace una semanas un grupo de personas atacó con machetes a dos sujetos y terminaron internados.
Posiblemente por esta razón varios patrulleros respondieron al llamado de anoche.
Susto. Esta madrugada un vecino pidió ayuda a la Policía dado que observó que un sujeto estaba merodeando su casa.
Cuando un patrullero se acercó al lugar un vecino le salió al encuentro para sostener que todo habia sido una equivocación porque quien había generado sospechas era él mientras pasaba al perro.
Ocurrió en Inmediaciones de Castelli y Rocha.
Búsqueda. Una familia de Chacabuco está tratando de dar con el paradero de una vecina de 55 años de apellido Bravo que hace varios meses se fue de la ciudad. Al parecer, lo último que se supo es que iba a viajar a Brasil haciendo dedo.
