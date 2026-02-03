Policiiales de Chacabuco: Intrusos en la noche - Joven hospitalizado

Últimas horas.
Intrusos. Una vecina pidió auxilio en horas de la noche tras ver algo que le causó incertidumbre en una zona alejada de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Observó en los fondos de su propiedad a dos sujetos con linternas.
Esto motivó una inspección de la zona que terminó con resultado negativo.
Ocurrió en 329 y Bandera Argentina.
Trasladado. En horas de la noche se dispuso un operativo que llamó la atención de varios vecinos. Incluyó a la Policía y personal de Salud.
A pedido de su madre un joven de 22 años fue trasladado al Servicio de Salud Mental del Hospital dado que parecía estar atravesando un período de angustia.
Lo que pasó es que el joven debió ser abordado en la plaza Lavalle, donde se encontraba, con la máxima cautela posible para evitar que cualquier alternativa no deseada.
Esta situación fue observada por varios vecinos que estaban en el paseo y zonas aledañas lo que también generó inquietud.
Finalmente se pudo concretar el traslado con acompañamiento de efectos de la Policía.
