Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Delma.
- Marta Delma Pordón viuda de Rojas. Falleció a los 88 años. Casa de duelo: 9 de julio 62.
.
