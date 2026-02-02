lunes, 2 de febrero de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Delma.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).


 -  Marta Delma Pordón viuda de Rojas. Falleció a los 88 años. Casa de duelo: 9 de julio 62.  



