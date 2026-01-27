Conflicto por un despido en Chacabuco

Derivaciones.
Todo parece indicar que derivará en un conflicto el despido de un trabajador ocurrido en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino fue desvinculado de una empresa panificadora que tiene plantas elaboradoras en los accesos a la ciudad de Chacabuco.
El Sindicato de Panaderos estaría dispuesto a reclamar la reincorporación del afectado.
El afectado también cuenta con representación legal.
En las próximas horas podría haber novedades.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Reconocimiento para una joven de Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco
- En el 2025 se habilitaron menos negocios en Chacabuco
- Novedades del cambiante tiempo de Chacabuco y la zona
- Secuestraron mercadería en Chacabuco
- Choque y fuga en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Accidente en la tarde de Chacabuco
- Llega dinero a la Municipalidad
- Resultado de la competencia de ciclismo de Chacabuco
- Mantenimiento en el acceso y caminos rurales de Chacabuco
- A la espera de las lluvias en Chacabuco y la zona
- Muchos espectadores en la última noche del Festival de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario