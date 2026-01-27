martes, 27 de enero de 2026

Conflicto por un despido en Chacabuco

 


Derivaciones.

Todo parece indicar que derivará en un conflicto el despido de un trabajador ocurrido en las últimas horas.



Volver a Chacabuquero.

Un vecino fue desvinculado de una empresa panificadora que tiene plantas elaboradoras en los accesos a la ciudad de Chacabuco.

El Sindicato de Panaderos estaría dispuesto a reclamar la reincorporación del afectado.

El afectado también cuenta con representación legal.

En las próximas horas podría haber novedades.


