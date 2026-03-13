viernes, 13 de marzo de 2026

Colocarán piedras en las calles de un barrio de Chacabuco

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El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este viernes la segunda jornada de la edición 2026 del programa “La Muni en tu Barrio”, que se desarrolló en el Barrio Bomberos. Allí, junto a diferentes áreas municipales y organismos, Golía dialogó con vecinos y vecinas que se acercaron para realizar trámites, despejar dudas y acercar distintas inquietudes.



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En ese sentido, el Intendente destacó la importancia de este programa que permite acercar las dependencias del Estado a cada barrio de Chacabuco, brindando mayor facilidad y agilidad en la respuesta a los vecinos, además de fortalecer la presencia del Municipio y mejorar los servicios en distintos puntos de la ciudad.

En esta oportunidad, además, el área de Servicios Públicos realizó tareas de mejorado y mantenimiento de calles en el barrio, llevando adelante la colocación de piedras en Entre Ríos entre Domínguez y Cano; Montesano entre Entre Ríos y Av. Solís; y Cano entre Corrientes y Entre Ríos, contribuyendo así a mejorar la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos del sector.


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