Accidente de tránsito entre dos rutas en Chacabuco

Temprano.
Esta mañana se reportó un accidente de tránsito en la zona donde se cruzan dos rutas a la altura de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Fue protagonizado por un auto. Al parecer, despistó. La Policía pidió la presencia de personal médico para atender al conductor del vehículo.
Ocurrió en el desvío que se encuentra en la zona donde se cruzan la variante Chacabuco de la autopista y la ruta 30 a Rojas. Fue a la altura del kilómetro 208 de la ruta 7, aproximadamente, zona de la rotonda del Sol.
En un principio se pensó que el accidente había ocurrido en la mismísima ruta 7 por la indicación que recibió la Policía. Hubo una recorrida por el lugar por parte de un móvil y no se encontró nada. Posteriormente se volvió a convocar a la fuerza de Seguridad pero con mayor precisión sobre el lugar donde se había registrado el siniestro.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Transito: motos y licencias retenidos por motivos específicos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Presentan contenedores de residuos para Chacabuco
- Castilla festeja con artistas de distintas ciudades
- Tras la pavimentación se vienen más cambios para una calle de Chacabuco
- Reportan incendio de un vehículo en la ruta cerca de Chacabuco
- Video: Atrapan a una banda que asaltaba barrios privados de la zona con pistolas y metralleta
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Uber ya se puede usar en Chacabuco: ejemplos de precios
- Retuvieron más motos y una licencia en Çhacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario