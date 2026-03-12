jueves, 12 de marzo de 2026

"Mi mamá necesita ayuda para una operación urgente en Chacabuco"

 

Nota pedida.

Hola a todos, vecinos y amigos de Chacabuco. Hoy me toca escribirles desde el corazón para pedirles una mano por mi mamá.



Foto de la mujer que necesita ayuda

Como muchos saben, ella está pasando por un momento de salud muy delicado que hoy la tiene en silla de ruedas y con mucho dolor , tiene 2 masas de aproximadamente 8 cm (una en el riñón izquierdo y otra en la zona pélvica) Para que pueda recuperar su calidad de vida y volver a caminar, necesita una cirugía urgente que tiene un costo de $1.500.000.

Lamentablemente, como familia no logramos reunir esa cifra solos en el tiempo que ella necesita, y es por eso que apelamos a la enorme solidaridad de nuestro pueblo. Cualquier ayuda, por mínima que sea, nos acerca un paso más al objetivo.

Chacabuco siempre se ha caracterizado por ser un pueblo que no deja a nadie solo en las difíciles.

Dejo un alias: TODOSPORELVIRA.MP

cbu:0110227930022710325797

Titular: AGUSTINA ROCIO BUSTOS (hija) 

Si no podés donar, ayudanos compartiendo esta publicación para que llegue a más gente.

Sabemos que la situación económica es difícil para todos, pero de a un granito de arena vamos a lograr que ella pueda operarse.

¡Desde ya, muchísimas gracias por su difusión y por tanto cariño! ❤️


Firma:

Agustina Bustos


