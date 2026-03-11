- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
- Alberto Alejandro Sardi. 6 de marzo de 2026
.
