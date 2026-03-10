Mix de Chacabuco: Retenidos en la ruta - Molino y gas - Salud en la Escuela

Breves.
Controles. Este martes se llevó adelante la primera jornada integral del Programa de “Salud Escolar Bonaerense”, destinada a niños y niñas de 1er grado del nivel primario. En esta primera oportunidad, la actividad se realizó en la Escuela Nº 10, y continuará a lo largo del año por diferentes establecimientos educativos.
Durante la jornada se realizaron controles de salud, revisiones odontológicas, evaluación clínica y control del calendario de vacunación, con el objetivo de acompañar el crecimiento y garantizar el acceso a la salud de las niñas y niños en el ámbito escolar
Molino. El Intendente Municipal, Darío Golía, visitó esta mañana la empresa local Molinos Chacabuco, en el marco del plan de desarrollo productivo que impulsa el Municipio de Chacabuco junto a la mesa industrial que funciona en el distrito.
Durante la visita, el jefe comunal estuvo acompañado por Alfredo Zucotti, el ingeniero Fabián Cattaneo y Nicolás Golía, y mantuvieron una mesa de trabajo con autoridades de la empresa encabezada por el Gerente General, Tomás Crespo Tassara, junto a Lorena Rosso (Gerente de Recursos Humanos), Agustín Bisio (Gerente de Finanzas y Tecnología), Rafael Errasti (Responsable de Proyectos) y Paola Crespín (Jefa de Sustentabilidad).
En el encuentro se avanzó en la planificación de un proyecto estratégico para la ciudad, cuyo objetivo es poner en valor los avances realizados en la evaluación del anteproyecto para dotar de gas natural con capacidad industrial a las instalaciones ubicadas en el Acceso Hipólito Yrigoyen, donde la empresa proyecta desarrollar a futuro la producción de alimentos para mascotas.
Cabe destacar que la iniciativa también contempla la incorporación de la planta de la Cooperativa Defensa de Agricultores, ubicada sobre Ruta 7 km 205, así como una posible expansión hasta el sector industrial de Cucha Cucha.
Este proyecto se desarrolla con el aporte tecnológico y regulatorio de Camuzzi, MEGA S.A. y la Municipalidad, que trabajan de manera conjunta en la búsqueda de una solución técnico-económica que permita concretar este importante emprendimiento industrial.
