Procedimiento contra la pesca ilegal en Junín

Para que tengan en cuenta los pescadores de Chacabuco.
La Policía realizó un procedimiento contra la pesca ilegal en la Laguna de Gómez de Junín.
Volver a Chacabuquero.
El mismo fue ejecutado por personal del Destacamento de la Laguna y de la Patrulla Rural de Junín. Se retuvieron dos medios mundos, y varias redes entre las que se destacó una de 30 metros de largo.
También se labraron actas de infracción contra pescadores que habían conservado ejemplares de pejerrey de menos de 25 centímetros.
La disfunción del operativo tiene por finalidad incentivar a los pescadores a usar cañas.
Cabe recordar que por la cercanía, muchos vecinos de Chacabuco concurren a la Laguna de Junín por interés turistico o de pesca.
