Policiales de Chacabuco: Accidente - Usurpadores

Este domingo.
Accidente. Esta tarde se reportó un accidente de tránsito en la avenida Garay camino al cementerio. Al parecer, participaron un auto y una moto, y hubo un altercado entre las partes. Al menos uno de los conductores fue a la Comisaría para radicar una denuncia.
Volver a Chacabuquero.
Usurpadores. La Policía identificó que fueron encontradas cortando el pasto en un predio ubicado en inmediaciones de Pellegrini y Doctor Fernández. Al parecer, este grupo tenía intenciones de construir una vivienda en el lugar. Las tierras serían las que se encuentran en el predio de la estación de trenes de Chacabuco.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Los precios del camión de Pastas y Lácteos en Chacabuco
- Hubo un acto oficial por el Día de la Mujer en Chacabuco
- Rawson celebró su 141° aniversario con una multitudinaria carrera
- Craparo desde Chacabuco subió al podio en Viedma
- Video: Mostró lo que hacen los motociclistas por las noches en Chacabuco
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Policiales: Varios incidentes y un intruso en Chacabuco
- Caravana: retuvieron motos de otras ciudades en Chacabuco
- Operarse es cada vez más costoso en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Vecina hace un pedido a la Municipalidad de Chacabuco
- UCR: "Los condenados por corrupción no representan al radicalismo"
- Gendarmería demoró a motociclistas de Chacabuco en el sur argentino
- Sumario contra una empleada del Hospital de Chacabuco
- Madrugada accidentada en Chacabuco
- Accidente en la medianoche de Chacabuco
- Piden ayuda para una mujer de Chacabuco gravemente accidentada
No hay comentarios:
Publicar un comentario