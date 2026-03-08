Rawson celebró su 141° aniversario con una multitudinaria carrera

Partido de Chacabuco. Se agregó información sobre el acto protocolar.
En el marco de los festejos por el 141° aniversario de la localidad de Rawson, este domingo 8 de marzo se llevó a cabo una maratón de 4 y 8 kilómetros, que reunió a alrededor de 150 atletas provenientes de Rawson, Chacabuco y ciudades vecinas como Junín, Chivilcoy, San Pedro y Pergamino.
Volver a Chacabuquero.
Además, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, se realizó de manera simultánea una caminata de 2 kilómetros en homenaje a las mujeres, sumando la participación de vecinos y vecinas que se acercaron a compartir la jornada deportiva y conmemorativa.
La actividad contó con la presencia del director de Deportes, profesor Jorge Giménez, junto al coordinador del Centro Deportivo Zona Oeste, Gonzalo Correa, quienes acompañaron al delegado municipal de Rawson, Gustavo Millán, y al equipo de la Delegación en la organización del evento.
La jornada deportiva comenzó a las 8:30 horas y finalizó cerca de las 10:30, con la entrega de premios a los participantes.
Posteriormente se llevó a cabo el acto oficial por el 141° aniversario de la localidad de Rawson, acompañado por funcionarios municipales, autoridades educativas, instituciones locales y la Jefatura Distrital.
Durante la ceremonia, en primer término se realizó el izamiento de la bandera, luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el cura párroco brindó una bendición para el pueblo de Rawson. Posteriormente se dio paso a las palabras de los oradores.
El delegado Gustavo Millán fue el primero en dirigirse a los presentes, agradeciendo la participación de la comunidad en los festejos de la localidad. En su discurso recordó los orígenes de Rawson, vinculados a la inauguración de la estación de trenes el 1 de marzo, y destacó a Romano Cano, integrante de una de las primeras familias que se asentaron en el lugar, cuyo nombre hoy identifica una de las calles de la localidad.
El cierre del acto estuvo a cargo del Intendente Darío Golía, quien expresó: “Si llegamos hasta acá no es obra de la casualidad, sino el producto de mucho esfuerzo que fue pasando de generación en generación, soñando con una comunidad pujante, linda y organizada. Eso se logró a través del tiempo gracias a todos los que cumplieron su rol y a cada vecino de Rawson que forma parte de esta historia”.
Asimismo, convocó a la comunidad a seguir trabajando unidos y soñando juntos para construir la localidad cada vez mejor.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Craparo desde Chacabuco subió al podio en Viedma
- Video: Mostró lo que hacen los motociclistas por las noches en Chacabuco
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Policiales: Varios incidentes y un intruso en Chacabuco
- Caravana: retuvieron motos de otras ciudades en Chacabuco
- Operarse es cada vez más costoso en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Vecina hace un pedido a la Municipalidad de Chacabuco
- UCR: "Los condenados por corrupción no representan al radicalismo"
- Gendarmería demoró a motociclistas de Chacabuco en el sur argentino
- Sumario contra una empleada del Hospital de Chacabuco
- Madrugada accidentada en Chacabuco
- Accidente en la medianoche de Chacabuco
- Piden ayuda para una mujer de Chacabuco gravemente accidentada
No hay comentarios:
Publicar un comentario