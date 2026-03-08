domingo, 8 de marzo de 2026

Video: Mostró lo que hacen los motociclistas por las noches en Chacabuco

 

Cortito y al pie. Registros de una cámara de seguridad.

Un vecino compartió el registro de una cámara de seguridad, con Chacabuquero.



La intención es mostrar la cantidad de motos ruidosas que circulan por su barrio los fines de semana y también como los motociclistas usan de baño el lugar.

En el video Chacabuquero montó dos registros grabados en momentos distintos para evidenciar en pocos segundos situaciones que no paran de repetirse.

Ocurre en el kilómetro 204 de la ruta 7.


