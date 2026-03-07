Operarse es cada vez más costoso en Chacabuco

Y Argentina.
Una vecina de Chacabuco sufrió una doble fractura y llamó la atención por el monto de la operación a la que se tiene que someterse.
Se fracturó la tibia y el peroné de una pierna tras sufrir una caida. Le colocaron un yeso pero para que los huesos se suelen correctamente requiere de una intervención quirúrgica.
Debe reunir cerca se 1.900.000 de pesos. Está vendiendo una rifa para poder reunir el dinero.
La vecina se llama Adriana Sigales.
