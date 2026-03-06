Los Bomberos de Chacabuco entregaron premios

Rifa.
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco entregó los premios del primer sorteo mensual de su rifa.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
El acto se llevó a cabo en el cuartel de la calle Zapiola.
El sorteo se llevó a cabo el pasado viernes. Se pusieron en juego 5 premios de 1.500.000 de pesos cada uno.
Los ganadores fueron: Adrián Galetti, Andrés Martínez, Marcelino Domínguez, José Cossari, y Rodolfo Serritella.
Cabe recordar que la recaudación de la rifa será utilizada para la compra de un móvil con hidroelevador para reemplazar el móvil con escalera hidráulica.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Pudo ser una tragedia en Chacabuco
- Vigiladores inspeccionan empresas
- Estafaba a comercios desde la cárcel de Junín
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Video: Así fue el robo en una vivienda de Chacabuco
- Volvieron a atentar contra la memoria de un fallecido en Chacabuco
- Labraron infracciones contra acoplados, escombros y doble fila en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Tremenda recepción para este jugador de Chacabuco en nuevo Club
- Golía: “Queremos un Chacabuco sano, física y psíquicamente"
- Choque con un lesionado en Chacabuco
- Procedimiento policial en un barrio
- Accidente en un barrio de Chacabuco y algo más
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Se municipaliza en Chacabuco el pago de ciertas patentes
- Qué es lo que pide Uber y qué le quieren pedir en Chacabuco
- Así estará el tiempo en el final de la semana en Chacabuco
- Transito: infracción contra el dueño de un caballo por el choque y rodados retenidos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario