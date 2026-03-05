jueves, 5 de marzo de 2026

Labraron infracciones contra acoplados, escombros y doble fila en Chacabuco

 


Detalle.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el detalle se las tareas realizadas a lo largo del jueves.



Detalle:

Se labraron actas de infracción por estacionar camiones y acoplados en zona prohibida.

Se labraron actas de infracción por sacar escombros y basura a la vía pública en día no permitido

Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria falta de casco una de las mismas sin luces y falta de chapa patente. Se retuvo una licencia de conducir por cruzar semáforo en rojo.

Se labró un acta de infracción por girar en u

Se labró un acta de infracción por ocupación indebida de la vía pública

Se labró un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido (Doble Fila)


