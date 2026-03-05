jueves, 5 de marzo de 2026

Choque con un lesionado en Chacabuco

 


Esta tarde. Se agregaron fotos.

Esta tarde se registró un choque en la ciudad de Chacabuco.



Choque en Ituzaingó y Bernardo de Irigoyen
Imágenes del choque

Participaron una moto Gilera Smash y un auto tipo rural VW Corsa. El conductor del rodado de menor porte fue trasladado al hospital en ambulancia. Sufrió un golpe en la cabeza pero estaba consciente.

Ocurrió en Bernardo de Irigoyen e Ituzaingó.

Altercado. Casi al mismo tiempo que este choque se reportó un choque entre motos y un altercado entre las partes en Alsina entre Zapiola y Alberdi.

