Transito: infracción contra el dueño de un caballo por el choque y rodados retenidos en Chacabuco

 


La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer la tareas realizadas durante este miércoles en la ciudad de Chacabuco.



En recorrido de móviles se labraron actas de infracción por sacar ramas y basura a la vía pública en día no permitido

Se labraron actas de intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública

Se labró un acta de infracción por equino suelto en la vía pública participe de un accidente sobre Acc H Irigoyen y Áloe.

Se  retuvieron Siete motocicletas cinco de las mismas sin documentación reglamentaria falta de casco y dos estacionadas por falta de luces y chapa patente una de las mismas con escape libre.


